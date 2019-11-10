ФСБ попыталась вербовать украинца

Гражданина Украины хотели завербовать во время поездки к родственникам в Россию.

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пресекла в Черниговской области попытку вербовки украинского гражданина спецслужбами России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Житель одного из пограничных населенных пунктов региона во время поездки к родственникам, проживающим в России, попал в поле зрения ФСБ. Представители спецслужбы, применяя угрозы и шантаж, якобы привлекли его к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство и присвоили псевдоним, добавили в СБУ.

Ему поставили задачу собрать информацию о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона. Отмечается, что передать сведения он должен был во время следующего визита в Россию.

После возвращения домой украинец обратился в СБУ и дал показания об обстоятельствах вербовки. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности по части 2 статьи 111 ("Государственная измена") УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ пытается активно вербовать украинцев, посещающих Крым.

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