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ФСБ попыталась вербовать украинца

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Гражданина Украины хотели завербовать во время поездки к родственникам в Россию.
В ФСБ пытались завербовать украинца
В ФСБ пытались завербовать украинца
rg.ru

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пресекла в Черниговской области попытку вербовки украинского гражданина спецслужбами России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Житель одного из пограничных населенных пунктов региона во время поездки к родственникам, проживающим в России, попал в поле зрения ФСБ. Представители спецслужбы, применяя угрозы и шантаж, якобы привлекли его к негласному сотрудничеству. Они заставили мужчину подписать письменное обязательство и присвоили псевдоним, добавили в СБУ.

Ему поставили задачу собрать информацию о режиме охраны и личном составе военных объектов на территории региона. Отмечается, что передать сведения он должен был во время следующего визита в Россию.

После возвращения домой украинец обратился в СБУ и дал показания об обстоятельствах вербовки. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности по части 2 статьи 111 ("Государственная измена") УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ пытается активно вербовать украинцев, посещающих Крым.

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Теги: СБУ, ФСБ, Украина, Россия
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Комментариев (1)
Кайдаш    10.11.2019, 09:42
Оценка:  0
Кайдаш
Хуль вам в ротец, фээсбэшники
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