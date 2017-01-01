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Трамп назвал дату публикации разговора с Зеленским

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Американский лидер пообещал публикацию "очень важного" разговора с Владимиром Зеленским. Расшифровка звонка появится во вторник.
По словам президента США, расшифровка звонка появится 12 ноября
По словам президента США, расшифровка звонка появится 12 ноября

Президент США Дональд Трамп опубликует расшифровку телефонного разговора с Владимиром Зеленским во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на слова Трампа.

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Во время общения с журналистами Трамп сказал, что он дважды звонил Зеленскому и что он покажет расшифоровку второго, "очень важного" разговора.

Речь идет о разговоре, который состоялся между президентами в апреле.

Ранее Трамп сообщил, что готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским. Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.

Напомним, на прошлой неделе демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Теги: Украина, США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонные переговоры
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Источник: korrespondent.net

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