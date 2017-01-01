Трамп назвал дату публикации разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп опубликует расшифровку телефонного разговора с Владимиром Зеленским во вторник, 12 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на слова Трампа.
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Во время общения с журналистами Трамп сказал, что он дважды звонил Зеленскому и что он покажет расшифоровку второго, "очень важного" разговора.
Речь идет о разговоре, который состоялся между президентами в апреле.
Ранее Трамп сообщил, что готов показать еще одну стенограмму разговора с Зеленским. Речь идет о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого Трамп поздравил его с победой на президентских выборах.
Напомним, на прошлой неделе демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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