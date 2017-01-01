В Запорожской области женщина упала в глубокий колодец

ЧП случилось в селе Конские Раздоры (Пологовский район).

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В селе Конские Раздоры спасатели вытащили 42-летнюю местную жительницу, которая упала в пустой колодец глубиной около десяти метров.

С помощью веревки пострадавшую достали из ловушки и передали работникам скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что на Нивках годовалый мальчик провалился в открытый люк.

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