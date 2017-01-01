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В супермаркете Харькова мужчина с ножницами бросался на покупателей

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Его удалось задержать, никто не пострадал.
Задержание нападавшего
Задержание нападавшего
Скриншот видео

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​В Харькове мужчина устроил дебош в супермаркете Рост на Киевской. По словам очевидцев, он бросался с ножницами на кассиров и покупателей. Хулигана нейтрализовала полиция, сказано в паблике ХС Харьков.

Официальная информация уточняется. Предварительно известно, что мужчина находился под действием наркотических веществ.

Напомним, ранее сообщалось, что в супермаркете Киева из-за фруктов произошла драка.

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Теги: Харьков, Салтовка, супермаркет, видео
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