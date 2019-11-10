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Кулеба: ЕС не может пообещать Украине членство

Комментариев: 1
Евросоюз сейчас не может обещать Украине членство в своем блоке, сообщил вице-премьер Кулеба.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
facebook.com/dmytro.kuleba

В настоящее время Брюссель не может пообещать Украине членство в Европейском союзе. Об этом заявил вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире 5 канала.

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По словам Кулебы, если Украина продолжит увеличивать связи с Европой, в частности привлекать европейский бизнес и увеличивать количество лоукостов в европейские города, то членство "придет само собой",

"Я понимаю, что мы сейчас не получим от ЕС ни громких обещаний, ни каких-то больших, масштабных проектов. Поэтому нам нужно сосредоточиться на другом. Если мы не можем открыть дверь, то давайте откроем все окна. Объединим наши экономики, объединим людей максимально... Стратегия в том, чтобы шаг за шагом открывать "окна", запускать больше украинского бизнеса туда, привлекать больше европейского бизнеса сюда. Больше лоукост-перелетов между различными городами Украины и ЕС. Больше межчеловеческих контактов. И тогда членство в ЕС придет само собой", - пояснил он.

Кулеба добавил, что украинское правительство поставило себе задачу добиться соответствия экономическим критериям для вступления в ЕС в течение ближайших 5 лет, несмотря на понимание, что даже тогда Украину могут не принять.

"Поэтому мы вступим в ЕС только тогда, когда будет на то воля и готовность обеих сторон", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее посол ЕС сообщил, что Украина может стать "мозгами Европы". У Украины есть все шансы стать одним их крупнейших поставщиков IT-услуг в Европе.

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Теги: Украина, ЕС, Украина-ЕС, Евросоюз, вице-премьер-министр
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krotol2    10.11.2019, 12:33
Оценка:  +1
Krotol2
Закрывайте скорей окна а то Европа залетит и тогда точно подохнем от голода и холода
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