Такое решение связано с переходом на другую должность.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии “Слуга народа“.

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Решение Разумкова об отставке с должности лидера партии поддержали участники съезда партии, который проходит в Киеве в воскресенье.

Как сообщалось, Разумков, который был советником главы государства Владимира Зеленского по политическим вопросам и спикером его избирательного штаба, возглавил партию “Слуга народа“ в мае 2019 года. До него партию возглавлял Иван Баканов, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым замглавы СБУ - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью центрального управления СБУ.

29 августа Разумков был избран председателем Верховной Рады IX созыва, после чего неоднократно заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков поздравил киевлян с Днем освобождения от нацистов.

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