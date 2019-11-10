Избран новый глава партии Слуга народа
Члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
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Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко. В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.
"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.
Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.
Кроме того, Корниенко рассказал когда "Слуга народа" разработает устав партии.
"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.
Напомним, Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя партии Слуга народа. Свою отставку Разумов анонсировал в начале октября. Тогда Разумков отмечал, что нового руководителя партии изберут во время съезда в ноябре.
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