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Избран новый глава партии Слуга народа

Комментариев: 6
Им стал первый зампредседателя фракции Александр Корниенко.
Александр Корненко
Александр Корненко
rbc.ua

Члены политической силы "Слуга народа" во время съезда в Киеве в воскресенье, 10 ноября, избрали нового руководителя партии. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

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Так, во время съезда члены партии избрали руководителем "Слуги народа" народного депутата и первого заместителя председателя фракции Александра Корниенко. В своей речи Корниенко анонсировал законодательные изменения относительно политических партий.

"В ближайшее время мы инициируем законодательные изменения о политических партиях", - заявил новоизбранный глава партии.

Также он добавил, что в "Слуге народа" планируют создать общественный хаб партии, где будут обсуждаться законопроекты.

Кроме того, Корниенко рассказал когда "Слуга народа" разработает устав партии.

"Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава партии", - заявил он.

Напомним, Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя партии Слуга народа. Свою отставку Разумов анонсировал в начале октября. Тогда Разумков отмечал, что нового руководителя партии изберут во время съезда в ноябре.

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Теги: Слуга народа, Корниенко, Разумков
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Комментариев (6)
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Путин_xyйло    10.11.2019, 14:17
Оценка:  0
Путин_xyйло
Скоро пойдут заголовки как журналисты накопали на Шурика компромат, а слуги станут пускать пену, как же "наших бьют" А он такойхАроший, просто на него наговаривают!
ВосставшийИзБана    10.11.2019, 14:03
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"А вы, друзья, как ни садитесь ..."
Путин_xyйло    10.11.2019, 14:09
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Чем выше сидит обезьяна, тем лучше видно её ЗАД!
ЗаУкраїну    10.11.2019, 13:59
Оценка:  -3
ЗаУкраїну
искусственно, на ходу состряпанная карманная партия каломойши. Ни устава, ни программы, ни политсилы. Народ чтобы избавиться от фашистов во главе с потрохом, плюнул на все и проголосовал абы за кого. Каломойша ситуацию естественно просчитал, и воспользовался моментом.
ВосставшийИзБана    10.11.2019, 14:02
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Мало того. Беня особо не напрягался. Он просто использовал чужой сценарий под названием "Театр №099".
Путин_xyйло    10.11.2019, 13:54
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Очередная обезьяна вылезла на ветку. Тосле будет удивляться почему так хорошо видно ее ж_опу!
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