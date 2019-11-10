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МИД Польши объяснило задержание ветерана АТО

Комментариев: 4
В МИД заявили, что пограничная служба Польши не знала, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола.
В МИД Польши объяснили ситуацию с задержанием Мазура
В МИД Польши объяснили ситуацию с задержанием Мазура
Facebook / Ігор Мазур

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение о задержании украинского активиста Игоря Мазура было принято пограничной службой, которая не знает, какую функцию выполняет человек, который входит в список Интерпола. Об этом сообщает TVN24.

По его словам, польские консульские власти разъясняют с украинской стороной причины внесения Мазура в розыск, однако согласно правилам Интерпола, польские пограничники должны были его задержать.

"Украина и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и пограничная служба обязана задержать такого человека", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Польши также отметил, что стороны соглашения иногда могут злоупотреблять властью.

"Иногда стороны соглашения Интерпола злоупотребляют возможностью включать в списки. Эти вопросы будут проанализированы и изучены. Соответствующие решения польскими властями будут приниматься в соответствии с нормами международного права", - заявил Чапутович.

Напомним, в субботу о задержании Игоря Мазура сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию.

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Теги: Польша, ветераны, МИД, задержание, ветеран, участник боевых действий, АТО, АТО на востоке Украины, участник АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Путин_xyйло    10.11.2019, 14:14
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Отчего же на_расия не выдает лиц поданных в розыск Интерполом, а укрывает их на своей территории?!
ЗаУкраїну    10.11.2019, 13:55
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Он убийца, но он же и партиЙот, а нцистов-патриётов трогать низзя.
vicinq    10.11.2019, 14:01
Оценка:  0
vicinq
Он защитник Украины св родины от мародеров убийц понаеханных из росии рускофашиских оккупантов и местных сепарров на зарплате опять же у государства террорита номер 1 росии в рот ее е..ь
SergioS    10.11.2019, 14:07
Оценка:  -1
SergioS
Убийцы- это русские козломордые свинособаки.
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