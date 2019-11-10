МИД Польши объяснило задержание ветерана АТО

В МИД заявили, что пограничная служба Польши не знала, какую функцию выполняет человек, внесенный в список Интерпола.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение о задержании украинского активиста Игоря Мазура было принято пограничной службой, которая не знает, какую функцию выполняет человек, который входит в список Интерпола. Об этом сообщает TVN24.

По его словам, польские консульские власти разъясняют с украинской стороной причины внесения Мазура в розыск, однако согласно правилам Интерпола, польские пограничники должны были его задержать.

"Украина и Россия являются сторонами соглашения Интерпола, и пограничная служба обязана задержать такого человека", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Польши также отметил, что стороны соглашения иногда могут злоупотреблять властью.

"Иногда стороны соглашения Интерпола злоупотребляют возможностью включать в списки. Эти вопросы будут проанализированы и изучены. Соответствующие решения польскими властями будут приниматься в соответствии с нормами международного права", - заявил Чапутович.

Напомним, в субботу о задержании Игоря Мазура сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По ее словам, уже на следующей неделе в городе Холм будет решаться вопрос о заключении украинца под стражу с целью экстрадиции в Россию.

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