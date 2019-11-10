Масштабный пожар уничтожил запас семечек в Днепропетровской области
В селе Петрово Днепропетровской области произошел пожар на складе с семенами подсолнечника.
Читай также: Пожар в Калифорнии сняли из космоса
Огонь охватил 2 тыс. кв. метров, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Сообщение о пожаре поступило в 21:24 субботы, 9 ноября.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно стоящем складском здании.
Огонь уничтожил крышу склада и 1,5 тыс. тонн семян урожая 2019 года.
В 22:18 пожар удалось локализовать и в 1:15 – ликвидировать.
Погибших и пострадавших нет..
К тушению привлекли 17 спасателей и 4 единицы техники.
Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом произошел крупный пожар в новостройке.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram