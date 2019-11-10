Масштабный пожар уничтожил запас семечек в Днепропетровской области

Уничтожено 1,5 тысяч тонн семян подсолнуха.

В селе Петрово Днепропетровской области произошел пожар на складе с семенами подсолнечника.

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Огонь охватил 2 тыс. кв. метров, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21:24 субботы, 9 ноября.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно стоящем складском здании.

Огонь уничтожил крышу склада и 1,5 тыс. тонн семян урожая 2019 года.

В 22:18 пожар удалось локализовать и в 1:15 – ликвидировать.

Погибших и пострадавших нет..

К тушению привлекли 17 спасателей и 4 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом произошел крупный пожар в новостройке.

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