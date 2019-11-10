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Опубликован темник для съезда партии Слуга народа

Комментариев: 3
Во всем винят олигархов и хвалят .
В Слуге народа обсуждали олигархов
В Слуге народа обсуждали олигархов
censor.net.ua

Перед съездом партии "Слуга народа" в сети был опубликован "темник", в котором обозначены основные тезисы, для обсуждения на встрече фракции. Так называемый "темник" был опубликован в Telegram-канале "Темный рыцарь".

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В опубликованном документе "Слуга народа" уверяет однопартийцев в том, что вся негативная информация относительно фракции – это "месть олигархов".

"Мы начали наступать олигархам на горло. Верховная Рада приняла закон о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, началась борьба с монополиями, неуплатой налогов. Они теряют реальные деньги и начали мстить нам за это", - сказано в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что избран новый глава партии Слуга народа.

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Теги: Слуга народа, темник, партия
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Комментариев (3)
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kapablankas    10.11.2019, 17:16
Оценка:  0
kapablankas
Таня Чорновол накрапала ???
Путин_xyйло    10.11.2019, 16:25
Оценка:  0
Путин_xyйло
Закон об "уголовной ответственности за незаконное обогащение" не имеет никакого отношения к олигархам! Он против взяток и вымогательства гос-служащими, чиновниками, депутатами и пр. кто использует служебное положение себе на корысть!
Путин_xyйло    10.11.2019, 16:28
Оценка:  0
Путин_xyйло
И за что олигархи будут мстить, если слуги им ничего плохого еще не сделали, только по ушам ездили!
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