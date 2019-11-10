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Арахамия прогнозирует досрочный роспуск Рады

Комментариев: 2
Глава фракции Слуга народа дает 75% вероятности, что действующая Верховная Рада не "досидит" свою пятилетку.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою каденцию досрочно. Об этом сообщил Арахамии для Украинской правды в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве

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“Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент - ред.)“, - сказал Арахамия.

“Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция“, - добавил он.

При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция Слуги народа может распасться в ближайшее время.

“Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика“, - сказал Арахамия.

 
Напомним, президент Владимир Зеленский пригрозил новой Раде роспуском. Президент выступил с короткой речью перед новоназначенными парламентариями, призвав их к активной работе.
 
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Теги: Рада, Верховная Рада, розпуск ради, Слуга народа, Давид Арахамия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Злак-!    10.11.2019, 15:40
Оценка:  -1
Злак-!
Сейчас я кого-то здесь скасую.
ЗаУкраїну    10.11.2019, 15:40
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
АРА(друг по армянски)-ХАМ-(и так понятно)-И-Я...

Эта хрякция, наспех сколоченный колхоз. Бэня слепил ее из того что попало под руку. А такие коллективы, ничем не скрепленные, долго существовать не могут априори.
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