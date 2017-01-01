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В Польше ветерана АТО отдали на поруки Генконсула

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Суд об избрании меры пресечения украинскому ветерану Игорю Мазуру не состоится, он передан на поруки генконсула Украины в Люблине.
Задержание Мазура в Польше
Задержание Мазура в Польше
Цензор.нет
 
Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь "Тополя" Мазур передан на поруки генерального консула Украины в Люблине, сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
 
 
 "Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится, он передан на поруки генконсула Украины в Люблине. Все, кто занимается вопросом освобождения и возвращения домой нашего гражданина, прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", - отметила Денисова.
 
На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в Генеральном консульстве Украины.
 
Напомним, что ранее Мазура задержали в Польше по запросу РФ. МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.
 
В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.
 
 
 
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Теги: Польша, УНА-УНСО, ветеран, Денисова
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Источник: korrespondent.net

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