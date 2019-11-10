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В Слуге Народа прокомментировали результаты соцпроса в "ЛДНР"

Комментариев: 4
В политической силе пока не понимают, как как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.
Александр Корниенко - новый лидер партии Слуга Народу
Александр Корниенко - новый лидер партии Слуга Народу
facebook.com/sluganarodu.official
Глава партии Слуга народа Александр Корниенко отмечает, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, который был обнародован изданием Зеркало недели, однако показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений.
 

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“Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством“ (опрос проводился по инициативе Украинского института будущего и Зеркала недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп)“, - отметил Корниенко на брифинге, сообщайт Интерфакс - Украина.
 
При этом Корниенко допустил, что “какие-то определенные тенденции“ этот опрос, наверное, показал.
 
“Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса)“, - отметил политик.
 
Корниенко также заявил, что пока не понимает, как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.
 
Напомним, что данные совместного исследования Украинского института будущего и Зеркала недели, проведенного при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп 7-31 октября показали, что почти все (96,2%) жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, 50,9% желают присоединения к РФ, 78,9% негативно оценивают президента Украины Владимира Зеленского. 73,4% опрошенных высказались против участия украинских политических партий в местных выборах.
 
Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов.
 
Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости данных соцопроса.
 

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Теги: соцопросы, донбасс, соцопрос, ДНР, ЛНР, ситуация на востоке Украины, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Детонатор    10.11.2019, 18:50
Оценка:  0
Детонатор
Чего там комментировать - вас ненавидят, как там, так и тут.
RickiTikiTavi    10.11.2019, 18:25
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
Конечно не все поддержали Майдан - не из-за любви к Януковичу а, из-за неприятия насильственной смены власти на Украине. Были выборы...правдами-неправдами, победил вначале Ющенко, затем Янукович. Переворот привел к бегству Януковича из страны, и на этом можно было остановиться, но нет же...
RickiTikiTavi    10.11.2019, 18:30
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
Почему-то в Украине стали культивировать американо-бандеровскую идеологию - "Россия, враг Украины и Бандера, всесоюзный Герой!" к этому добавили угнетение русского языка. Бандеровцы, конечно в захвате, многие олигархи и люди от культуры - пристроились к этой идеологии, некоторые молчат, а некоторые
RickiTikiTavi    10.11.2019, 18:35
Оценка:  +1
RickiTikiTavi
А некоторые граждане Украины, не захотели принимать переворот и "достижения" Майдана. Да удалось убить протесты на Юго-Востоке Украины сожгли одесситов в Одессе и расстреляли мариупольчан 9 Мая 2014. Но часть граждан Донбасса поднялась на восстание и результат опроса - это его итог.
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