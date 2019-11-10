В Слуге Народа прокомментировали результаты соцпроса в "ЛДНР"

В политической силе пока не понимают, как как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко отмечает, что пока не понятна обоснованность информации, полученной в результате опроса жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, который был обнародован изданием Зеркало недели, однако показанные там тенденции нужно иметь в виду при наработке решений.

Читай также: ОБСЕ подтвердила разведение сил у Петровского “Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством“ (опрос проводился по инициативе Украинского института будущего и Зеркала недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп)“, - отметил Корниенко на брифинге, сообщайт Интерфакс - Украина. “Любая информация влияет, но мы пока не понимаем ее обоснованность, скажем так, потому агентство, которое это проводило, не является топовым социологическим агентством“ (опрос проводился по инициативе Украинского института будущего и Зеркала недели при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп)“, - отметил Корниенко на брифинге, сообщайт Интерфакс - Украина.

При этом Корниенко допустил, что “какие-то определенные тенденции“ этот опрос, наверное, показал.

“Конечно, эти тенденции тоже надо иметь в виду, занимаясь наработкой решений по решению данного вопроса (возвращения и реинтеграции Донбасса)“, - отметил политик.

Корниенко также заявил, что пока не понимает, как вести на оккупированных территориях партийную работу, регистрировать партийные ячейки.

Напомним, что данные совместного исследования Украинского института будущего и Зеркала недели, проведенного при помощи компании Нью Имидж Маркетинг Групп 7-31 октября показали, что почти все (96,2%) жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей возлагают ответственность за конфликт на Донбассе на украинскую власть после Майдана, 50,9% желают присоединения к РФ, 78,9% негативно оценивают президента Украины Владимира Зеленского. 73,4% опрошенных высказались против участия украинских политических партий в местных выборах.

Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов.