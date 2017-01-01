Кабмину предлагают отказаться от защищенных стационарных телефонов

Приложение заменит защищенные линии стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады.

Правительство Украины может отказаться от таких телефонов Kremlin.ru

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить защищенную стационарную телефонную связь, которой пользуются чиновники Кабмина, специальным электронным приложением.

Речь идет о защищенных линиях стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады. На каждую из этих 3 линий - отдельный телефон.

Дубилет отметил, что такая система стоит государству миллиарды гривен ежегодно.

"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", - заявил Дубилет в интервью 24 каналу.

Он добавил, что уже обсуждал эту идею с вице-премьером, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.

Министр считает, что новое приложение могло бы делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования.