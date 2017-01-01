Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмину предлагают отказаться от защищенных стационарных телефонов

Комментариев: 0
Приложение заменит защищенные линии стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады.
Правительство Украины может отказаться от таких телефонов
Правительство Украины может отказаться от таких телефонов
Kremlin.ru
 
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить защищенную стационарную телефонную связь, которой пользуются чиновники Кабмина, специальным электронным приложением.
 
Речь идет о защищенных линиях стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады. На каждую из этих 3 линий - отдельный телефон.
 
Дубилет отметил, что такая система стоит государству миллиарды гривен ежегодно.
 
 
"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", - заявил Дубилет в интервью 24 каналу.
 
Он добавил, что уже обсуждал эту идею с вице-премьером, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.
 
Министр считает, что новое приложение могло бы делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования.
 
Напомним, что в Кабинете министров Украины рассматривают возможность собрать все министерства в одном здании.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кабинет Министров, Кабмин Украины, телефоны, правительство Украины, диджитал, Дмитрий Дубилет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь