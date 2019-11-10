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Слуга Народа собралась менять идеологию партии

Комментариев: 4
В декабре партия Слуга народа планирует открыть партийный хаб в центре Киева.
Партия власти провела съезд
Партия власти провела съезд
Facebook партия Слуга Народа
Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.
 

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По словам Корниенко, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.
 
 "Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - цитирует Корниенко Интерфакс - Украина.
 
Также Слуга Народа планирует в декабре открыть в столичном выставочном центре Парковый партийний хаб. 
 
Напомним, что 10 ноября Александра Корниенко единогласно избрали председателем партии Слуга народа до 2023 года. Предыдущий глава партии Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера политсилы.
 

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Теги: Корниенко, идеология, Слуга народа, Партия Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Детонатор    10.11.2019, 18:48
Оценка:  0
Детонатор
Ребята, не напрягайтесь, Слуга Коломойского - это ваше всё.
ЗаУкраїну    10.11.2019, 18:34
Оценка:  0
ЗаУкраїну
Вот те раз!Я так и понял что краснеть начнут..)) А как же рагулье фашистское!?Они же начнут массово себе харакири делать..нельзя же вот так без предупреждения. Они же хоть и нЕлюди, но тоже двуногие
BROKER666    10.11.2019, 18:24
Оценка:  0
BROKER666
пипец "пламенной тропой мы идём к коммунизьму" - 72% идиётов
ЗаУкраїну    10.11.2019, 18:36
Оценка:  0
ЗаУкраїну
666дьвольский номерок- вешайся! все равно ведь вас никто щадить не будет..))
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