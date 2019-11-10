Слуга Народа собралась менять идеологию партии

В декабре партия Слуга народа планирует открыть партийный хаб в центре Киева.

Новоизбранный глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.

Читай также: Разумков сложил полномочия главы партии Слуга народа По словам Корниенко, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии. По словам Корниенко, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", - цитирует Корниенко Интерфакс - Украина.

Также Слуга Народа планирует в декабре открыть в столичном выставочном центре Парковый партийний хаб.