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На Донбассе ранены четверо украинских военных

Комментариев: 3
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы на Донбассе
Обстрелы на Донбассе
 
На Донбассе в течение текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.
 
Противник обстрелял позиции украинских подразделений из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
 
В частности, два обстрела российские осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Майорска, Новотошковского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил вблизи Новогнатовки, Красногоровки.
 
В течение текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четыре военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет.
 
Напомним, что 9 ноября незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим прекращения огня. 
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Теги: обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЗовПрироды    10.11.2019, 19:42
Оценка:  -3
ЗовПрироды
Говнокомандующий докомандовался до ручки. Стелится тряпкой под кремль, приказы раздает -не стрелять, а россия в ответ убивает наших солдат.
tt-gun    10.11.2019, 19:19
Оценка:  -3
tt-gun
да уж, развели войска... по ходу-- нас всех разводят
VSHIVANKA    10.11.2019, 19:33
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВАС РАЗВЕЛИ НА МАЙДАУНЕ В 2014 ГОДУ ....)))
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