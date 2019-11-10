Участнику секс-скандала Яременко уже нашли три кандидатуры на замену

В понедельник, 11 ноября, депутаты от партии Слуга Народа могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Богдана Яременко, которого заметили за перепиской с путанами прямо на заседании парламента.

Во фракции Слуга народа есть три кандидатуры на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики, если действующий глава комитета Богдан Яременко будет отозван, сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия, передает Укринформ.

"Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить, кто, по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, он уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграл, он очень чувствует себя плохо", - заявил Арахамия.

По его словам, народные депутаты - потенциальные кандидаты пока не догадываются, что они претендуют на пост главы комитета.

Глава партии Слуга народа Сергей Корниенко сообщил, что в понедельник, 11 ноября, депутаты могут рассмотреть вопрос о наложении санкций на Яременко.

31 октября Арахамия заявлял, что, по его мнению, Яременко должен покинуть пост главы комитета.

Напомним, что 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.