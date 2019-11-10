США надеются на мирный договор между Украиной и РФ

Советник Дональда Трампа верит в то, что мирные переговоры между Украиной и Россией возможны, и что они могут принести результат.

США надеются на договоренности между Украиной и Россией, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

На вопрос журналиста, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине, он ответил: "Я надеюсь, что Украина и РФ поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать".

Напомним, в Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским также заявил, что надеется на возможность Зеленского договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.