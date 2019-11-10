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США надеются на мирный договор между Украиной и РФ

Комментариев: 7
Советник Дональда Трампа верит в то, что мирные переговоры между Украиной и Россией возможны, и что они могут принести результат.
Роберт О'Брайен - советник Дональда Трампа
Роберт О'Брайен - советник Дональда Трампа
Корреспондент
 
США надеются на договоренности между Украиной и Россией, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.
 
На вопрос журналиста, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине, он ответил: "Я надеюсь, что Украина и РФ поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать".
 
Напомним, в Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским также заявил, что надеется на возможность Зеленского договориться с президентом РФ Владимиром Путиным.
 
В США в сентябре разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Разговор лидеров двух стран стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.
 
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Теги: Украина-Россия, Путин, донбасс, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Путин_xyйло    10.11.2019, 20:44
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Трамп не один кто "надеется" что все само собой как-то случится... Вот если бы в Украине завелось какое-нибудь заковыристое дело на противников Трампа на следующие выборы, желательно на всех, тогда он изобразил бы миротворца!
ЗовПрироды    10.11.2019, 20:36
Оценка:  +3
ЗовПрироды
У нас с на россией 118 договоров о мире, сотрудничестве, признании границ и тд. Всеми этими бумажками на россиия легко подтерла свой зад. На россия недоговороспособная страна.
ВыВсеВрете    10.11.2019, 20:41
Оценка:  -4
ВыВсеВрете
Лучше расскажи о своих друзьях янки, какими договорами они подтерли свой зад.
Путин_xyйло    10.11.2019, 20:45
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Не гарантировали территориальную целостность Украины! Остальное мне пох!
ThaiFever    10.11.2019, 21:14
Оценка:  +1
ThaiFever
Гарантировали Будапештским меморандумом.
Путин_xyйло    10.11.2019, 21:40
Оценка:  +2
Путин_xyйло
ThaiFever Так отож! Только на словах!
ВыВсеВрети    10.11.2019, 21:51
Оценка:  0
ВыВсеВрети
соска2019-мудзило2019, напомни всем, какими договорами?!...)))))))))
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