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Разведение в Петровском проходит по плану - штаб

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На новых позициях для украинских военных построены блиндажи для проживания, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения.
Разведение сил в Петровском
Разведение сил в Петровском
Facebook ООС
 
В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское по графику разведения еще 11 военных ВСУ и 14 единиц вооружения изменили свое тактическое положение, сообщает пресс-центр Операции Объединенных Сил в Facebook.
 
 
"У нас есть основные позиции, запасные позиции и еще - резервные", - заявил заместитель командующего объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.
 
На новых позициях для военных построены блиндажи для проживания, столовая, хранилища для боеприпасов и продовольствия, баня с парной, а также санитарные сооружения. Также во всех помещениях установлены обогреватели.
 
Напомним, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили начало разведения сил и средств на Донбассе в районе населенного пункта Петровское.
 
В течение текущих суток, 10 ноября, незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранения получили четыре украинских военных, сообщает пресс-центр ООС.
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Теги: донбасс, ОБСЕ, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, разведение сил на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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