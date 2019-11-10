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В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену

Комментариев: 3
Супругов обнаружили соседи в бессознательном состоянии, оба сейчас в коме.
Ветеран войны Игорь Панов
Ветеран войны Игорь Панов
 
В Киеве напали на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену, сообщил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.
 
"Одновременно совершено нападение и на мужа-ветерана, и на его жену. Состояние критическое", - написал он.
 
Волонтер Татьяна Грубенюк сообщила, что пострадавшие находятся в коме.
 
 
"Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной "Хан" с женой... боец легендарного 90-го батальона. Найдены без сознания с проломленными головами... Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - пишет Грубенюк.
 
По словам волонтера, супругов нашли соседи. При этом никто не слышал ни ссор, ни криков. Полиция пока не сообщает о происшествии.
 
Напомним, что 7 ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко. 
 
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Теги: Киев, ветераны, нападение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Kosta    10.11.2019, 23:22
Оценка:  -1
Kosta
Це не "жестоко избили", це - замах на вбивство!
Частіше перечитуйте, те що плануєте до публікації та цікавтеся трохи більше матеріалом.
Pivkov3    10.11.2019, 22:51
Оценка:  -3
Pivkov3
кому интересны разборки алкашей? Все ветераны АТО либо дауны, либо уголовники.
bugrov3    10.11.2019, 23:26
Оценка:  0
bugrov3
уёпак
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