В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену

Супругов обнаружили соседи в бессознательном состоянии, оба сейчас в коме.

В Киеве напали на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной "Хан") и его жену, сообщил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

"Одновременно совершено нападение и на мужа-ветерана, и на его жену. Состояние критическое", - написал он.

Волонтер Татьяна Грубенюк сообщила, что пострадавшие находятся в коме.