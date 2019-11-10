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В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену

Комментариев: 12
Супругов обнаружили соседи в бессознательном состоянии, оба сейчас в коме.
В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену
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Фото 1/3
  • Ветеран войны Игорь Панов
  • Ветеран войны Игорь Панов
  • Ветеран войны Игорь Панов
В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену
Ветеран войны Игорь Панов
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В Киеве напали на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова (позывной “Хан“) и его жену.

Об этом сообщил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в Facebook.

 
“Одновременно совершено нападение и на мужа-ветерана, и на его жену. Состояние критическое“, - написал он.
 
Волонтер Татьяна Грубенюк сообщила, что пострадавшие находятся в коме.
 

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“Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной “Хан“ с женой... боец легендарного 90-го батальона. Найдены без сознания с проломленными головами... Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции“, - пишет Грубенюк.
 
По словам волонтера, супругов нашли соседи. При этом никто не слышал ни ссор, ни криков. Полиция пока не сообщает о происшествии.
 
Напомним, что 7 ноября Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко.
 
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Теги: Киев, ветераны, нападение
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Комментариев (12)
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ira0957    11.11.2019, 06:23
Оценка:  0
ira0957
"Получи, фашист, гранату!" (с)
Via_dolorosa    11.11.2019, 08:19
Оценка:  -3
Via_dolorosa
фашисты в кремле сидят, опуская всю рашу.
VSHIVANKA    11.11.2019, 05:29
Оценка:  +2
VSHIVANKA
НАГРАДА НАШЛА ХЭРОЯ....
Антибес    11.11.2019, 04:50
Оценка:  +2
Антибес
Хан,пора к бандере!)))
Russian-Troll    11.11.2019, 00:55
Оценка:  0
Russian-Troll
Киевский каратель получил по заслугам
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 00:11
Оценка:  -1
WTF2_eбy_в_рот
чтоб они сдохли! приду поссать на могилу
ВыВсеВрети    11.11.2019, 00:18
Оценка:  -5
ВыВсеВрети
говновоин макеевский, как ты прейдешь без ног?!...дЫб...мля!...гы-гы-гы
WTF2_eбy_в_рот    11.11.2019, 00:20
Оценка:  +2
WTF2_eбy_в_рот
говносрагуль, ибать тя в срaку!!!!!!!)))))))))) ишо живой, педрила?))))))) от твоего гавнища в мозгах от каптагона с гледом, и беспорядочных половых связей во все твои дыры долго не живут.... не бережешь ты себя)))))))))
Kosta    10.11.2019, 23:22
Оценка:  0
Kosta
Це не "жестоко избили", це - замах на вбивство!
Частіше перечитуйте, те що плануєте до публікації та цікавтеся трохи більше матеріалом.
ira0957    11.11.2019, 06:24
Оценка:  +2
ira0957
Kosta мовнюк, дуй отсюда! Чего ты ошиваешься на русскоязычном ресурсе???
Pivkov3    10.11.2019, 22:51
Оценка:  -3
Pivkov3
кому интересны разборки алкашей? Все ветераны АТО либо дауны, либо уголовники.
bugrov3    10.11.2019, 23:26
Оценка:  -5
bugrov3
уёпак
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