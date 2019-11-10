В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену

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“Сегодня ночью в подъезде собственного дома, на лестнице между этажами был найден Панов Игорь, позывной “Хан“ с женой... боец легендарного 90-го батальона. Найдены без сознания с проломленными головами... Их доставили в 17 больницу. Срочно были проведены операции обоим. При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане поменьше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции“, - пишет Грубенюк.