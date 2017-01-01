Авария в Киевской области: погибли двое детей и взрослый

В результате ДТП в Бородянском районе погибли три человека. Еще шестерых пострадавших госпитализировали.

В селе Здвижевка Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС.



Отмечается, что авария произошла около 16.15. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, двое из которых дети 2007 и 2009 годов рождения. Еще шесть человек были госпитализированы.

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