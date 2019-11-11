На Донбассе ранены четыре бойца ВСУ

Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы, зенитные установки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читай также: В Киеве жестко избили ветерана АТО и его жену

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили четверо украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 11 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы зафиксированы вблизи Новогнатовки (дважды), Красногоровки (дважды), Песков, Березового, Лебединского, Майорска, Пивденного, Новотошковского и Луганского.

Читай также: Разведение в Петровском проходит по плану - штаб

"Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четыре военнослужащие Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет", – отметили в штабе.

С начала нынешних суток на Донбассе не зафиксировали вражеских обстрелов.

Напомним, за сутки 9 ноября сепаратисты 18 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда один боец ВСУ был ранен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram