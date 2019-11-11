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На Донбассе ранены четыре бойца ВСУ

Комментариев: 7
Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы, зенитные установки, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили четверо украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 11 ноября.

Так, враг вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы зафиксированы вблизи Новогнатовки (дважды), Красногоровки (дважды), Песков, Березового, Лебединского, Майорска, Пивденного, Новотошковского и Луганского.

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"Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четыре военнослужащие Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет", – отметили в штабе.

С начала нынешних суток на Донбассе не зафиксировали вражеских обстрелов.

Напомним, за сутки 9 ноября сепаратисты 18 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда один боец ВСУ был ранен.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Комментариев (8)
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ВасяизИваново    11.11.2019, 09:33
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Каратели, ступайте домой, займитесь чем-нибудь полезным и для себя и для общества, ну там - поросят разводите, грибы собирайте, да мало ли. Целей будете!
Coюзник    11.11.2019, 09:47
Оценка:  -2
Coюзник
Вася иди в Иваново ... и морочь там мозги ... или займись чем то полезным, а мы здесь сами разберемся без сопливых
ВасяизИваново    11.11.2019, 10:08
Оценка:  +1
ВасяизИваново
Видим мы как вы разбираетесь, вы ступоре, в патовой ситуации, вам нужно сделать атата, для вашей же пользы, как в Приднестровье.
asfd0    11.11.2019, 10:01
Оценка:  -1
asfd0
Им домой НИзя, их там тоже бьют ))))))
ВасяизИваново    11.11.2019, 10:17
Оценка:  0
ВасяизИваново
Больше подходит - бьють. Да и правильно - карма, однако.
Путин_xyйло    11.11.2019, 09:09
Оценка:  +1
Путин_xyйло
После зелёного развода каждый день потери, при "поТрошенко" такого не было!
Путин_xyйло    11.11.2019, 09:10
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Так кого же по факту разводят?!
Coюзник    11.11.2019, 09:13
Оценка:  -1
Coюзник
Да шо ж у тебя такая короткая память!!! А кто сдал Дебальцево ...
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