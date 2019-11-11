Дубилет пояснил свое намерение "уничтожить Госспецсвязь"

Речь может идти не о сиюминутной замене этой системы, а дополнении.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил свое видение проблемы актуальности замены защищенной стационарной телефонной связи, которой пользуются чиновники Кабмина

Он считает, что СМИ некорректно высветили это его заявление и также поделился пояснением предыдущей концепции.

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“Я общался с журналистами у себя в кабинете и показал им 10 стариков телефонов, которые стоят у моего рабочего места. Я сказал, что в поддержку правительственной связи Украины тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему в нечто более эффективное.

Во-первых, Дубилет здесь не может ничего “планировать“. Я могу предлагать эту концепцию на обсуждение обществу, Михаилу Федорову, который непосредственно курирует Госспецсвязь, новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом.

Во-вторых, коротко поделюсь предыдущим видением, как можно попробовать сделать эту систему более надежной и эффективной“, - отметил министр.

По его задумке, вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) выдадут руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны будет установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, оно будет шифроваться алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумнимы компьютерами). Телефоны будут выходить в сеть через защищенный wi-fi.

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“Я считаю, что наше бедное государство не может себе позволить поддержания выделенных каналов связи. Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрования (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух“, - подчеркнул Дубилет.

По его мнению, правильное шифрование и использование общих каналов связи - это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала. Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться“, пояснил член Кабмина.

Он также отметил, что выделенные каналы можно оставить сути для военных коммуникаций.

Более того, теоретически можно сделать это приложение open source, чтобы кто угодно мог убедиться в том, что в нем не оставлено никаких “бэкдоров“. Хотя в этом тоже могут быть свои риски, это требует обсуждения.

“Почему нужно выдать специальные смартфоны, а не устанавливать приложение на обычные? Чтобы исключить перелом на аппаратном уровне, а также заражение через другие приложения. Хотя теоретически здесь тоже могут быть риски, связанные с производителями (Apple / Google и другие).

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Кроме того, речь может идти не о сиюминутной замене этой системы, а дополнении. Не секрет, что сейчас топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры. Такой приложение могло бы стать альтернативой хотя бы Вотсапу / Телеграмму. Повторюсь, это предварительный концепт. Я готов обсуждать его с экспертным сообществом. Такой проект мог бы сделать правительственная связь более защищен, а бюджет - более эффективным“, - рассказал Дмитрий Дубилет технические детали.

Как сообщалось 10 ноября, сообщалось, что Кабмину предлагают отказаться от защищенных стационарных телефонов.

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