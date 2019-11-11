Минимум осадков: синоптики рассказали, чего ждать от погоды 11 ноября
В Украине 11 ноября будет сухо. Между тем, некоторым регионам обещают много солнца и до +19 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Читай также: Сухо и солнечно: синоптики обнародовали свежий прогноз
На западе страны сегодня ожидается сухая и теплая погода. Воздух прогреется в пределах +11…+14 градусов по Цельсию.
На востоке страны сегодня ожидается сухая и теплая погода, за исключением Сумм. Воздух прогреется в пределах +11…+14 градусов по Цельсию.
Южным регионам обещают сухой и теплый осенний день. Температура воздуха поднимется от +15 до +19 градусов по Цельсию.
Читай также: В Крыму пересохли реки из-за засухи – гидролог
В северной части страны сегодня местами тепло, но синоптики обещают дожди. На улице +11…+14 градусов по Цельсию.
В Центральной Украине 11 ноября местами ожидаются осадки. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +16 градусов по Цельсию.
В столице 11 ноября облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +13…+15 градусов по Цельсию.
Напомним, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость на дорогах - 200-500 метров.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram