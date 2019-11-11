Минимум осадков: синоптики рассказали, чего ждать от погоды 11 ноября

Всего нескольким регионам стоит ожидать ливни.

В Украине 11 ноября будет сухо. Между тем, некоторым регионам обещают много солнца и до +19 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидается сухая и теплая погода. Воздух прогреется в пределах +11…+14 градусов по Цельсию.

На востоке страны сегодня ожидается сухая и теплая погода, за исключением Сумм. Воздух прогреется в пределах +11…+14 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают сухой и теплый осенний день. Температура воздуха поднимется от +15 до +19 градусов по Цельсию.

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В северной части страны сегодня местами тепло, но синоптики обещают дожди. На улице +11…+14 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 11 ноября местами ожидаются осадки. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +16 градусов по Цельсию.

В столице 11 ноября облачно с прояснениями. Воздух прогреется в пределах +13…+15 градусов по Цельсию.

Напомним, в Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Видимость на дорогах - 200-500 метров.

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