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В сеть попало видео с танцующим Ляшко

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Случай был на концерте Любови Успенской.
Ляшко станцевал на концерте Успенской
Ляшко станцевал на концерте Успенской
скриншот видео

В сети появилось видео, на котором скандальный лидер Радикальной партии Олег Ляшко танцует вместе со своей супругой Роситой Сайранен.

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Видео с танцующим Ляшко опубликовало издание Комсомольская правда в Украине.

Сообщается, что этот видеоролик был снят на концерте Любови Успенской, который состоялся на выходных в Киеве во Дворце спорта.

По будням Олег Ляшко разбирается с депутатами, а по выходным - танцует на концертах. Видео записано сегодня нами на выступлении Любови Успенской, - написано в комментарии к видеоролику.

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Напомним, Ляшко пригрозил Зеленскому третьим Майданом. Глава Радикальной партии, которая не прошла в Верховную Раду по итогу парламентских выборов, Олег Ляшко публично пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

 

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Теги: видео, Ляшко, танцы, супруга
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Комментариев (1)
Carelessangel    11.11.2019, 10:11
Оценка:  0
Carelessangel
п И Д О Р всегда будет П И Д О Р О М
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