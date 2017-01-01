Масштабное ДТП под Киевом: число жертв возросло
Читай также: В Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, погибли четверо людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что среди погибших двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате ДТП пострадали четверо людей.
10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.н.) и 4 человека госпитализированы в больницу, - говорится в сообщении.
Читай также: Под Киевом микроавтобус влетел в отбойник и перевернулся
Напомним, ранее мы сообщали, что в результате данного ДТП погибли двое детей и взрослый. В результате ДТП в Бородянском районе погибли три человека. Еще шестерых пострадавших госпитализировали.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram