Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Масштабное ДТП под Киевом: число жертв возросло

Комментариев: 0
В ГСЧС уточнили число жертв из-за ДТП в Киевской области. Среди погибших двое детей, которым было по 12 лет.
На месте ДТП в Киевской области
На месте ДТП в Киевской области
facebook.com/dtp.kiev.ua

Читай также: В Киеве Lexus вылетел на тротуар и сбил женщину

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила число жертв в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, погибли четверо людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди погибших двое детей, которым было по 12 лет. Кроме того, в результате ДТП пострадали четверо людей.

10 ноября около 16:15 в селе Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека из них 2 детей (2007 г.н.) и 4 человека госпитализированы в больницу, - говорится в сообщении.

Читай также: Под Киевом микроавтобус влетел в отбойник и перевернулся

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате данного ДТП погибли двое детей и взрослый. В результате ДТП в Бородянском районе погибли три человека. Еще шестерых пострадавших госпитализировали.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ДТП, дети, Киевская область, авария, жертвы, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь