В Украине могут отменить призыв в армию - министр обороны
Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв. Об этом он сообщил в эфире ТСН Тиждень.
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“Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной“, - сказал министр.
Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.
Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину. Молодой человек вызвал полицию и теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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