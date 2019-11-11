Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине могут отменить призыв в армию - министр обороны

Комментариев: 2
Министр обороны хочет отменить обязательный призыв в армию. Между тем Загороднюк отметил, что это произойдет не скоро.
Министр обороны хочет отменить призыв
Министр обороны хочет отменить призыв
пресс-служба Миноборони

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв. Об этом он сообщил в эфире ТСН Тиждень.

Читай также: Призыв в армию с 18 лет: В Минобороны разъяснили детали

“Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной“, - сказал министр.

Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину. Молодой человек вызвал полицию и теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Минобороны, призыв, призывники, призыв в армию
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
МСергей    11.11.2019, 11:32
Оценка:  0
МСергей
А как ещё может быть, при буржуйском строе?
Da-Gabon    11.11.2019, 11:19
Оценка:  0
Da-Gabon
Будет отлов?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь