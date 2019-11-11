В Украине могут отменить призыв в армию - министр обороны

Министр обороны хочет отменить обязательный призыв в армию. Между тем Загороднюк отметил, что это произойдет не скоро.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв. Об этом он сообщил в эфире ТСН Тиждень.

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“Позиция государства и моя персональная цель – это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной“, - сказал министр.

Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

Напомним, что ранее в Харькове сотрудники военкомата пытались задержать на улице мужчину. Молодой человек вызвал полицию и теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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