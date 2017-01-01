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Под Днепром полицейский торговал боеприпасами через интернет

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Полиция обнародовала видео задержания преступника.
Под Днепром полицейский торговал боеприпасами через интернет
© dp.npu.gov.ua
Фото 1/3
  • Мужчина размещал в интернете объявления о продаже патронов
  • Мужчина размещал в интернете объявления о продаже патронов
  • Мужчина размещал в интернете объявления о продаже патронов
Под Днепром полицейский торговал боеприпасами через интернет
Мужчина размещал в интернете объявления о продаже патронов
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В одном из отделений почты Новомосковского района задержали жителя Днепропетровской области, который наладил сбыт патронов через Интернет. Продавцом оказался полицейский из Павлограда.

Об этом сообщает пресс-отдел Нацполиции Украины.

Мужчину 1985 г. р. поймали "на горячем", когда он отправлял в почтовом отделении очередной заказ — 7 упаковок патронов. Спецоперацию провели с участием спецназа КОРД. У задержанного обнаружили 350 патронов калибра 5,6 мм. Также при обыске нашли еще 30 патронов и 3 кг артиллерийского пороха.

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На след торговца боеприпасами сотрудники уголовного розыска ГУНП в Днепропетровской области вышли в сентябре 2019 года. Он размещал в интернете объявления о продаже патронов. В отношении задержанного полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит срок от 3 до 7 лет. Расследование продолжается: ищут поставщиков боеприпасов.

Как сообщалось 12 сентября, житель Энергодара продал гранатомет и патроны к АК.

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Теги: торговля оружием, боеприпасы, Днепропетровская область
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