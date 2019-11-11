Арахамия пообщался с Джокером и рассказал о его планах

Нардеп рассказал о планах пранкера Джокера.

Читай также: Первое интервью с Джокером: Основные тезисы

Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, что пообщался с реальным пранкером Джокером. Нардеп рассказал, что тот поделился своими планами.

Об этом Арахамия рассказал в комментарии для Обозревателя.

По его словам, Джокер хочет “очистить партию” от “идиотов”.

Мне удалось поговорить с реальным пранкером и узнать его дальнейшие шаги. Я поинтересовался, хочет ли он пообщаться с министром экономики Тимофеем Миловановым, на что он ответил отказом, - сказал Арахамия.

Он также отметил, что Джокер хочет “вывести на чистую воду депутатов Верховной Рады”.

Я с "Джокером" общаюсь, он обратился ко мне, как к руководителю фракции, объяснив, что не хочет причинить вред, как неравнодушный украинец, он заинтересован в очистке рядов политической силы от недалеких людей. Ко мне изначально обращался неизвестный и предлагал за два биткоина купить "интересную информацию", однако, как только я попросил предоставить доказательства того, что он и есть тот самый пранкер, неизвестный исчез. После этого на связь уже вышел реальный "Джокер", сказав, что делает это не за деньги, - сказал Арахамия ранее в комментарии для Укринформа.

Читай также: От Порошенко до "слуг народа". Пранки в украинской политике

Напомним, СН хочет, чтоб Рябошапка взялся за пранкера Джокера. “Слуги” хотят, чтоб генпрокурор разобрался в ситуации.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram