Разумков оценил работу Слуги народа на 9 из 10

Разумков не дал четкого ответа на вопрос, будут ли последствия для нардепов Богдана Яременко, Николая Тищенко и Михаила Радуцкого.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил работу фракции Слуга народа в ВР 9 созыва на девять баллов из десяти. Так он ответил на вопрос Радио Свобода на съезде партии “Слуга народа“ 10 ноября.

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Он напомнил, что президентская партия имеет монобольшинство в парламенте, поэтому речь идет не только об оценке работы фракции, но и об оценке работы всего парламента.

“Почему я даю такую ​​высокую оценку? Несмотря на отсутствие политического опыта, некоторые просчеты, которые тоже были, несмотря на даже на те скандалы, которые в последнее время появляются в средствах массовой информации... За эти два месяца мы рассмотрели 272 закона, из которых в целом было принято 77. Еще часть находится на рассмотрении парламента в первом чтении. Я думаю, что это достаточно неплохой результат“, - сказал Разумков.

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Он не дал четкого ответа на вопрос, будут ли последствия для народных депутатов от Слуги народа Богдана Яременко, Николая Тищенко и Михаила Радуцкого.

“Не знаю, у меня зарплата белая. Мне не выдают ни в конвертах, ни без конвертов, ко мне никто не приходил и даже не предлагал. И это не может не радовать... Я не очень люблю читать чьи-то переписки, даже если мне предлагают. Если такой фактаж, то с этим надо будет разбираться, есть правоохранительные органы, которые должны на это реагировать “, - сказал Разумков.

Уже после общения с журналистами на съезде Слуги народа Дмитрий Разумков сложил с себя полномочия лидера партии.

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