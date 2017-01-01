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Появились фото с места обстрела грузовика ВСУ

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Сепаратисты обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой вблизи села Новогнатовка.
Пострадали четверо военных
Пострадали четверо военных
facebook.com/GeneralStaff.ua
В сети появились фотографиии с места обстрела украинских военных в зоне ООС 10 ноября,  в результате чего четверо человек получили ранения.

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Как известно, постардавшие госпитализированы, по состоянию на сегодня угрозы их жизни нет. 

“Их отвезли в лечебное учреждение“, - отметили в штабе ООС.
 
По информации Цензор.Нет, сепаратисты обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой вблизи села Новогнатовка. 
 
Всего было сделано два пуска ракет, поврежден грузовик.
 

Напомним, подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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Теги: донбасс, военные, грузовик, обстрел, АТО, ситуация на востоке Украины
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