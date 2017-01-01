Появились фото с места обстрела грузовика ВСУ
Сепаратисты обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой вблизи села Новогнатовка.
В сети появились фотографиии с места обстрела украинских военных в зоне ООС 10 ноября, в результате чего четверо человек получили ранения.
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Как известно, постардавшие госпитализированы, по состоянию на сегодня угрозы их жизни нет.
“Их отвезли в лечебное учреждение“, - отметили в штабе ООС.
По информации Цензор.Нет, сепаратисты обстреляли машину 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой вблизи села Новогнатовка.
Всего было сделано два пуска ракет, поврежден грузовик.
Напомним, подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.