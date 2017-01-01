В Киеве СБУ задержала заказчицу убийства женщины
Служба безопасности Украины предотвратила в Киеве заказное убийство администратора детского образовательного клуба.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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В СБУ поступила информация, что местная предпринимательница, которая занимается валютными операциями и арендой недвижимости, ищет киллера. Женщина хотела “заказать“ жительницу Киевской области из-за спора о праве собственности на недвижимость. За убийство предпринимательница предлагала $10 тыс.
Для предотвращения убийства, правоохранители вывели женщину на подставного исполнителя заказных убийств.
Заказчица передала “киллеру“ аванс $4 тыс. и обсудила с ним детали преступления
СБУ инсценировала убийство в лесу и предоставила предпринимательнице постановочные фото. Женщину задержали после отчета по имитированному убийству и передачи оставшихся $6 тыс.
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Открыто уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ) Уголовного кодекса Украины. Заказчице грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
Как сообщалось 9 ноября, в Киевской области правоохранители предотвратили совершение заказного убийства - тогда сообщалось, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в $10 тысяч.
В августе в Броварах мужчина “заказал“ экс-жену, которая до этого “заказывала“ его.
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