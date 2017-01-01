Названы самые "пьющие" страны в мире: На каком месте Украина

Наша страна не вошла в ТОП-45 самых "пьющих" стран мира.

Самой “пьющей“ страной мира оказалась Литва с показателем в 12,3 литра спирта на человека в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования за 2017 год, которые были опубликованы в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Второе место заняла Австрия (11,8 литра), третье – Франция (11,7 л), четвертое – Чехия (11,6 л), пятое – Люксембург (11,3 л). Шестое место разделили Латвия и Ирландия с одинаковым показателем в 11,2 л, а седьмое - Россия и Венгрия (11,1 л).

Рейтинг самых "пьющих" стран мира Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что в Балтийском море нашли 900 бутылок “царского“ алкоголя. Шведские и исландские дайверы объединили усилия и подняли со дна около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.

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