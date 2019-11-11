Аграрии протестуют против реформы, предлагающей внедрение свободного рынка сельхозземель.

Нет рынку земли: В 13 областях аграрии перекрыли трассы

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Нет рынку земли: В 13 областях аграрии перекрыли трассы

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В понедельник, 11 ноября, в 13 областях аграрии устроили 17 акций протеста против внедрения земельной реформы, в частности против продажи земли. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета (ВАС) в Facebook.

В знак несогласия с циничными действиями власти в вопросе земельной реформы аграрии вышли со своей техникой на ​​главные автомагистрали страны в 17 точках. К акции протеста присоединились сельхозпроизводители в 13 регионах, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас акции проходят на магистралях Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской областей.

В ходе акций протеста аграрии перекрыли несколько важных автомагистралей:

В Черкасской области: автодорога М05, возле г.Жашков (поворот на с. Тихий Хутор) автодорога Е95, пост полиции возле г.Умань.

В Черниговской области: автодорога М01, с.Кипти Козелецкого района.

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В Тернопольской области: автодорога М19, Горишневыгнанский сельсовет, Чортковского р-на (возле старой нефтебазы).

В Кировоградской области: автодорога М12, в 10 км от г.Новоархангельск.

В Николаевской области: Автодорога М14 (Киев - Херсон). Окружная г.Николаева (у поворота на старую дорогу в г.Снигиревка).

В Хмельницкой области: автодорога Е50, с.Прибугское.

В Винницкой области: автодорога возле с.Махновка (на перекрестке), Козятинский район; автодорога Р36, пгт Шпиков Тульчинского района; автодорога возле с.Писаревка Винницкого района.

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В Житомирской области: автодорога М21, с.Осыково Бердичевский р-н.

В Одесской области: автодорога М05, Е 95, с.Демидово.

В Полтавской области: автодорога М03, с. Марьяновка, Великобачаганский район; автодорога М03, с.Чутово.

В Волынской области: автодорога М19, Т0311, с.Вербка, Владимиро-Волынский р-н.

В Ровенской области: с.Дядьковичи, путь М06, Т1806.

Во Львовской области: автодорога Н17, с.Малые Подлески, Жолковский р-н.

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Акция “Нет распродаже Украины“ проводится в понедельник, поскольку именно на 11 ноября запланирован согласительный совет Верховной Рады, который рассмотрит вопрос внесения в повестку дня законопроекта №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения“.

Напомним, глава Офиса Президента рассказал о рынке земли. В первую очередь преимущества для выкупа земли будут иметь именно украинцы.

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