Партия должна быть секси - новый глава Слуги народа Корниенко

Вчера состоялся съезд партии Слуга народа. Был избран новый глава партии.

Новый руководитель политической силы Слуга народа Александр Корниенко рассказал о том, что у кандидатов должны быть стимулы для вступления в партию. Для их поиска и отбора будут разработаны новые механизмы.

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“Если мы к местным выборам не сорвем свой рейтинг, … [социальный] лифт будет работать. А если растеряем, в лифт не попадут те, кто хотят, качественные. Они просто скажут: “Нафиг нам эта власть, мы лучше сами“. Поэтому тут есть политический вопрос“, – отметил он.

Корниенко призвал поддерживать привлекательность партии для потенциальных кандидатов на вступление.

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“Чтобы лифт качественно работал – мы видели это на парламентских выборах – партия должна быть секси, как говорит наш коллега Миша Федоров, для кандидатов. Должна возбуждать их. Поэтому это наше общее дело, общая задача. Будем ее решать“, – подчеркнул он.