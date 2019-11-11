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Партия должна быть секси - новый глава Слуги народа Корниенко

Комментариев: 6
Вчера состоялся съезд партии Слуга народа. Был избран новый глава партии.
Новый глава политсилы Слуга народа
Новый глава политсилы Слуга народа
Скриншот

Новый руководитель политической силы Слуга народа Александр Корниенко рассказал о том, что у кандидатов должны быть стимулы для вступления в партию. Для их поиска и отбора будут разработаны новые механизмы.

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“Если мы к местным выборам не сорвем свой рейтинг, … [социальный] лифт будет работать. А если растеряем, в лифт не попадут те, кто хотят, качественные. Они просто скажут: “Нафиг нам эта власть, мы лучше сами“. Поэтому тут есть политический вопрос“, – отметил он.

Корниенко призвал поддерживать привлекательность партии для потенциальных кандидатов на вступление.

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“Чтобы лифт качественно работал – мы видели это на парламентских выборах – партия должна быть секси, как говорит наш коллега Миша Федоров, для кандидатов. Должна возбуждать их. Поэтому это наше общее дело, общая задача. Будем ее решать“, – подчеркнул он.

Напомним, что 10 ноября Александра Корниенко единогласно избрали председателем партии Слуга народа до 2023 года. Предыдущий глава партии Дмитрий Разумков сложил полномочия лидера политсилы.

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Теги: александр корниенко, Слуга народа
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Комментариев (6)
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Krotol2    11.11.2019, 12:32
Оценка:  +2
Krotol2
Партия секси а жизнь пепси.Короче Украине капец
Путин_xyйло    11.11.2019, 12:30
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Кто-то думал что они туда работать рвутся. А они всего-то сменили "нефотогеничных" свинарчуков, на +/- "привлекательных" поросятковых и крысюков!
Путин_xyйло    11.11.2019, 12:32
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Ах, да перестали "корыто" называть корытом! Теперь они рвутся "не туда". Оно и ясно: - доступ стал строго ограничен!
ВосставшийИзБана    11.11.2019, 12:21
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Партия сексуально озабоченных и материально озадаченных.
FPN    11.11.2019, 12:21
Оценка:  +1
FPN
ПАРТИЯ УЖЕ ВОЗБУЖДЕНА, ПРОСТИТУТОК ИЩЕТ, А НЕ ДЕЛОМ ЗАНИМАЕТСЯ!!!!!
Woodbrother    11.11.2019, 12:18
Оценка:  0
Woodbrother
Глава партии на богдана сильно похож.
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