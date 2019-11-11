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В Николаевский зоопарк привезли двух слонов из Венгрии

Комментариев: 1
Животных доставили по европейской программе обмена животными.
Слонов зовут Шанти и Динкар
Слонов зовут Шанти и Динкар
скриншот видео

В зоопарк Николаева в рамках европейской программы обмена животными из Венгрии приехали слоны Шанти и Динкар, которые находились в пути пять дней и проделали путь более тысячи километров.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

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Эти слоны родились в Германии, а последние годы проживали в Венгрии. Одному из них 11 лет, второму - 9. Получили слонов по европейской программе обмена животными. Последний раз слоны жили в николаевском зоопарке 10 лет назад. Готовились к их приезду с 2014 года, для слонов реконструировали современные вольеры – зимний и летний.

Приехавшие слоны - самцы и руководство зоопарка планирует одного из них обменять на самку.  Шанти хорошо перенес дорогу и теперь он поселился в зимнем вольере. Динкар же пока будет находиться на карантине и через месяц присоединится к своему товарищу.

Как сообщалось 10 октября, парламентарии Дании расхохотались над рассказом о дружбе слона и верблюда.

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Теги: животные, слон, зоопарк, Николаев, Венгрия
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Комментариев (1)
asfd0    11.11.2019, 12:36
Оценка:  0
asfd0
Бедные животные, они же на мове не шарят )))))
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