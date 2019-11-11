В Николаевский зоопарк привезли двух слонов из Венгрии
В зоопарк Николаева в рамках европейской программы обмена животными из Венгрии приехали слоны Шанти и Динкар, которые находились в пути пять дней и проделали путь более тысячи километров.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
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Эти слоны родились в Германии, а последние годы проживали в Венгрии. Одному из них 11 лет, второму - 9. Получили слонов по европейской программе обмена животными. Последний раз слоны жили в николаевском зоопарке 10 лет назад. Готовились к их приезду с 2014 года, для слонов реконструировали современные вольеры – зимний и летний.
Приехавшие слоны - самцы и руководство зоопарка планирует одного из них обменять на самку. Шанти хорошо перенес дорогу и теперь он поселился в зимнем вольере. Динкар же пока будет находиться на карантине и через месяц присоединится к своему товарищу.
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