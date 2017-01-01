Контрабандисты использовали дрон для переправки сигарет в Польшу

Контрабандисты находят всё новые способы для незаконной переправки товаров, в том числе с использованием новейших технологий.

Пограничники тоже используют дроны в своей работе dpsu.gov.ua

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Правонарушители с помощью октокоптера пытались переместить в Польшу сигареты, но такая дерзкая попытка обернулась для них неудачей. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Пограничники адекватно реагируют на все попытки противоправной деятельности и также имеют на вооружении современные квадрокоптеры, которые помогают ей противостоять.

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Так, во время одного из воздушных мониторингов границы с использованием беспилотного летательного аппарата правоохранители в 500 метрах от границы обнаружили дрон, которым преступники пытались переместить табачные изделия в соседнюю страну. Вероятно, чтобы оставаться незамеченным для охранников границы летательный аппарат контрабандистов летел слишком низко, поэтому продолжить полет ему помешало дерево.

К указанному месту сразу прибыла группа реагирования от отдела “Смильниця“, которая и нашла дрона-контрабандиста и 50 пачек сигарет поблизости.

Находку пограничники доставили в подразделение. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

dpsu.gov.ua

Напомним, боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ. Обстрел произошел в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области.

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