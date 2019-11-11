Слуги народа сегодня решат судьбу скандального нардепа Яременко

Президентская фракция соберется на заседание, где решит, что дальше делать с оскандалившимся коллегой.

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Фракция “Слуга народа“ соберется на заседание сегодня вечером, чтобы решить судьбу скандального депутата Богдана Яременко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя председателя фракции Евгению Кравчук.

Да, заседание фракции обычно проходят в вечернее время, - сказала Кравчук, отвечая на вопрос журналиста состоится ли сегодня вечером заседание фракции.

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Также, депутат подтвердила, что заседание начнется после 18:00.

Ранее, сообщалось, что на сегодняшнем заседании фракции “Слуги народа“ будет рассмотрено заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко о сложении полномочий председателя комитета.

Напомним, Яременко оказался в центре сексуально-политического скандала, когда журналисты поймали его за перепиской с проституткой во время рабочего заседания парламента. Многие депутаты тут же потребовали его отставки с поста руководителя парламентского комитета.

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