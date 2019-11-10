“Давайте Крым заберем”: В Киев прилетел скандальный комик из РФ
В Киев прилетели российские комики, бывшие резиденты Comedy Club Сергей Светлаков и Александр Незлобин. Их фотография появилась в сети.
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Известно, что комики приглашены на шоу “Лига смеха”. Такую информацию рассказал ресторатор Александр Орлов, опубликовав фото в Instagram.
Сергей Светлаков и Александр Незлобин прилетели в Киев по приглашению шоу "Лига смеха". Юмор границ не имеет - отношения между странами налаживаются. Дальше - больше! Рад, что ребята зашли в гости, - подписал фото Орлов.
Сергей Светлаков и Александр Незлобин прилетели в Киев по приглашению шоу «Лига смеха». Юмор границ не имеет - отношения между странами налаживаются. Дальше - больше! Рад, что ребята зашли в гости, в @queen.kyiv . Масштаб оценили) . . Invited by the show League of Laughter, Sergei Svetlakov and Aleksandr Nezlobin hopped over to Kyiv. Humor has no borders, and the relations between the countries are improving. More is yet to come! Happy that guys dropped in at @queen.kyiv. Much appreciated!
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К слову, никто из комиков не афишировал свой визит в Украину.
Между тем, Сергей Светлаков ранее отличился скандальным выпадом в сторону Украины, предложил отобрать у нас Крым. Сообщается, что было это в 2009 году в рамках шоу "Прожекторперисхилтон". После этого предложения Иван Ургант отметил, что “Крым и так наш”.
Напомним, коллега Зеленского попал в базу “Миротворца”. Российского комика Михаила Галустяна занесли в “Чистилище” сайта.
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