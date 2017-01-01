Разумков пообещал нардепам "напряженную и тяжелую неделю"

Проект госбюджета будет рассмотрен в четверг, 14 ноября.

Спикер ВР Дмитрий Разумков пообещал народным депутатам тяжелую рабочую неделю. Основной задачей станет рассмотрение государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает УНН.

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“У нас будет достаточно напряженная, тяжелая неделя - очень много важных вопросов, которые предстоит рассмотреть на пленарных заседаниях Верховной Рады. На этой неделе предусмотрено к рассмотрению вопрос проекта закона о Государственном бюджете на 2020 год... Скорее всего, в четверг мы могли бы рассмотреть этот важный законопроект“, - отметил Разумков.

По словам Разумкова, во время рассмотрения госбюджета будет присутствовать премьер Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось о том, что новый глава Слуги народа Корниенко заявил - “партия должна быть секси“.

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