Мужчина пытался совершить самоубийство на ж/д вокзале в Киеве

Полицейским удалось отговорить мужчину прыгать с колонны в зале столичного Центрального вокзала.

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале правоохранители отговорили мужчину от совершения самоубийства. Об этомв понедельник, 11 ноября,сообщает пресс-служба столичной полиции.

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“Вчера вечером к столичным правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает сброситься с помещения на Центральном железнодорожном вокзале. Одним из первых вмешался в ситуацию начальник сектора кадрового обеспечения отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУНП в г. Киеве Сергей Баланчук, который сразу начал вести с мужчиной переговоры“, – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал полицейскому, что приехал в столицу на работу. Через некоторое время начал употреблять наркотиками, из-за чего бросил работу и совершил ряд преступлений.

После получаса переговоров мужчина согласился спуститься с колонны, на которую залез. Сейчас его жизни ничего не угрожает, с ним общаются правоохранители и устанавливают мотивы поступка.

Напомним, в сентябре в Киеве полицейские отговорили от самоубийства двух мужчин. Один мужчина пытался выпрыгнуть с окна на 17 этаже на проспекте Бажана, а второй пытался свети счеты с жизнью возле станции метро Житомирская.

Ранее в Киеве мужчина покончил с собой, застрелившись из ружья. Погибший страдал от онкологического заболевания.

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