В центре Одессы вандалы разбили мемориальную доску

Мемориальная доска была установлена в память о патриоте, погибшем 2 мая 2014 года.

На пересечении Дерибасовской и Преображенской улиц разбили мемориальную доску в честь погибшего 2 мая активиста “Правого сектора“ Игоря Иванова.

Разбитую табличку обнаружили 11 ноября утром, передает Думская.

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Напомним, мемориальный знак в честь Игоря Иванова, погибшего в столкновениях 2 мая, открыли в 2017. Иванов стал первой жертвой массовых столкновений в центре Одессы – он был смертельно ранен из огнестрельного оружия.

В 2015 году Иванов был награжден посмертно орденом “За мужество“ 3 степени, орденом “Народный Герой Украины“ и медалью “За жертвенность и любовь к Украине“.

Полиция разбирается в инциденте. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

Полиция разбирается в инциденте dumskaya.net

Как сообщалось 7 ноября, в Харькове демонтировали памятную доску генералу КГБ, которую повесили 4 ноября на одном из жилых домов в центре Харькова.

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