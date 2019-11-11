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В центре Одессы вандалы разбили мемориальную доску

Комментариев: 1
Мемориальная доска была установлена в память о патриоте, погибшем 2 мая 2014 года.
Иванов был награжден посмертно орденом “Народный Герой Украины“
Иванов был награжден посмертно орденом “Народный Герой Украины“
dumskaya.net

На пересечении Дерибасовской и Преображенской улиц разбили мемориальную доску в честь погибшего 2 мая активиста “Правого сектора“ Игоря Иванова.

Разбитую табличку обнаружили 11 ноября утром, передает Думская.

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Напомним, мемориальный знак в честь Игоря Иванова, погибшего в столкновениях 2 мая, открыли в 2017. Иванов стал первой жертвой массовых столкновений в центре Одессы – он был смертельно ранен из огнестрельного оружия.

В 2015 году Иванов был награжден посмертно орденом “За мужество“ 3 степени, орденом “Народный Герой Украины“ и медалью “За жертвенность и любовь к Украине“.

Полиция разбирается в инциденте. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного правонарушения.

Полиция разбирается в инциденте
Полиция разбирается в инциденте
dumskaya.net

Как сообщалось 7 ноября, в Харькове демонтировали памятную доску генералу КГБ, которую повесили 4 ноября на одном из жилых домов в центре Харькова.

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Теги: Одесса, вандалы, мемориальная доска
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Комментариев (1)
Антибес    11.11.2019, 13:16
Оценка:  +1
Антибес
Истинные патриоты Украины погибли в Доме Профсоюзов.И их будут помнить вечно.А выблядки-ПСы и прочие отбросы-вырожденцы,которым устанавливают мемориальные доски такие же выблядки,даже когда существовали,были биомусором.И это знают все разумные люди.
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