Зеленский рассказал, при каких условиях разрешит продажу земли иностранцам

Новость дополняется.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях будет открыт рынок земли и, в частности, разрешена ее продажа иностранцам. Об этом говорится в видеообращении президента.

Читай также: Герус: Я сам инициировал свою отставку, разногласий с президентом нет

“Дорогие украинцы, я расскажу вам об одном из самых больших обманов, который посеяли в сознании людей и который даже закреплен в Конституции. Это статья Конституции о том, что земля является объектом права собственности украинского народа“ – начал президент.

А вас не удивляет то, что старые политики начали заботиться о народе. А возможно вопрос в другом? Возможно они лоббируют чьи-то интересы?

Читай также: Зеленский уволил Геруса и нашел ему замену

“Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы украинцы на самом деле не являются полноценными собственниками своей земли. Государство не дало им такой возможности. Не создало условий для того, чтобы простой украинец мог развивать хозяйство на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать земли сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права также, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы“ – продолжил он.

Зеленский рассказал, при каких условиях разрешат продажу... 0:00 / 03:49

Новость обновляется