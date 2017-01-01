В Одессе в здании полиции рухнул потолок: Двое пострадавших

Инцидент произошел на улице Еврейской. Пострадавшие работают в уголовном розыске.

В понедельник, 11 ноября, в главном управлении Национальной полиции в Одесской области на улице Еврейской, 12, обвалился потолок.

Об этом сообщает Думская.

В результате инцидента двое полицейских получили травмы. В пресс-службе ГУНП подтверждают инцидент.

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“Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС“, - прокомментировала руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская.

Часть здания обесточена. В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

Как сообщалось 11 ноября, в Харькове в одной из школ обрушился потолок.

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