Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе в здании полиции рухнул потолок: Двое пострадавших

Комментариев: 0
Инцидент произошел на улице Еврейской. Пострадавшие работают в уголовном розыске.
В Одессе в здании полиции рухнул потолок: Двое пострадавших
© dumskaya.net
Фото 1/5
  • Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет
  • Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет
  • Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет
  • Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет
  • Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет
В Одессе в здании полиции рухнул потолок: Двое пострадавших
Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В понедельник, 11 ноября, в главном управлении Национальной полиции в Одесской области на улице Еврейской, 12, обвалился потолок. 

Об этом сообщает Думская.

В результате инцидента двое полицейских получили травмы. В пресс-службе ГУНП подтверждают инцидент. 

Читай также: В Одессе рухнула стена ТЦ, у женщины сотрясение мозга: В мэрии заявили, что она “просто споткнулась“

“Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. Их госпитализировали с травмами — что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС“, - прокомментировала руководитель пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская. 

Часть здания обесточена. В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.

Как сообщалось 11 ноября, в Харькове в одной из школ обрушился потолок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Одесса, обрушение, потолок, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь