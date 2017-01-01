Милованов хочет платить ученым 20% прибыли от их изобретений
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Ученые и изобретатели должны получать до 20% от прибыли, которую приносят их разработки. С такой идей выступил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Фейсбук.
У меня есть предложение, я хочу изменить законодательство таким образом, чтобы каждый - от студента до аспиранта, до профессора - мог легко зарегистрировать свою научную идею или изобретение, а бизнес - легко их внедрить. И после этого 20 или 10% прибыли возвращались напрямую тем, кто придумал эту идею, - написал Тимофей Милованов.
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Министр отметил, что таким образом ученые станут успешными, богатыми и счастливыми, как и общество в целом.
Наука – основа высокотехнологичных отраслей экономики и поэтому благосостояния всех украинцев, - добавил Тимофей Милованов.
Напомним, Милованов заявил, что украинцы переплачивают за товары и услуги, но при этом малый бизнес не может развиваться. Все это происходит из-за низкой конкуренции в экономике.
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