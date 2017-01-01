Милованов хочет платить ученым 20% прибыли от их изобретений

Для этого министр предлагает внедрить систему легкого взаимодействия между наукой и бизнесом.

Читай также: Бужанский и Дубинский ополчились против Милованова

Ученые и изобретатели должны получать до 20% от прибыли, которую приносят их разработки. С такой идей выступил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, опубликовав соответствующее видео на своей странице в Фейсбук.

У меня есть предложение, я хочу изменить законодательство таким образом, чтобы каждый - от студента до аспиранта, до профессора - мог легко зарегистрировать свою научную идею или изобретение, а бизнес - легко их внедрить. И после этого 20 или 10% прибыли возвращались напрямую тем, кто придумал эту идею, - написал Тимофей Милованов.

Читай также: Милованов заявил, что голосовал за Порошенко

Министр отметил, что таким образом ученые станут успешными, богатыми и счастливыми, как и общество в целом.

Наука – основа высокотехнологичных отраслей экономики и поэтому благосостояния всех украинцев, - добавил Тимофей Милованов.

Напомним, Милованов заявил, что украинцы переплачивают за товары и услуги, но при этом малый бизнес не может развиваться. Все это происходит из-за низкой конкуренции в экономике.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.