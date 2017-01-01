На Львовщине в аварию попал школьный автобус, 10 детей в больнице

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир автомобиля Opel, и девять пассажиров автобуса Школярик.

Во Львовской области возле села Подберезцы в аварию попал автомобиль Opel и школьный автобус, в результате чего десять детей были госпитализированы, сообщает 11 ноября пресс-служба полиции.

Читай также: В Киеве поймали “в хлам” пьяного дипломата за рулем авто За рулем Opel был 25-летний житель Пустомытовского района, а автобусом Школярик управлял 59-летный местный житель.

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир автомобиля Opel, и девять пассажиров Школярика - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

Читай также: Масштабное ДТП под Киевом: число жертв возросло На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Десять детей доставлены в больницу для медицинского осмотра.