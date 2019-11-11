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СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт

Комментариев: 13
В СБУ говорят, что ветеранов хотят опросить в качестве свидетелей, а не подозреваемых.
Бывший командир одной из рот батальона "Айдар" Игорь Лапин
Бывший командир одной из рот батальона "Айдар" Игорь Лапин
https://www.facebook.com/igoroleksandrovychlapin

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Народный депутат VIII созыва и бывший командир одной и рот батальона “Айдар“, воевавшего в АТО, Игорь Лапин вызван на допрос в СБУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта, - написал в соцсети ветеран АТО.

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Вскоре после этого пресс-служба управления СБУ в Волынской области прокомментировала вызов Лапина на допрос. Сообщается, что ветерана хотели опросить в рамках уголовного дела, открытого в 2014 году полицией Луганской области по статье о совершении теракта.

С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве. Все действия происходят исключительно в правовом поле с четким соблюдением требований законодательства, - говорится в сообщении.

После допроса Лапин опубликовал видео, в котором рассказал, о чем его допрашивали в СБУ. По его словам, речь шла о гибели российских граждан во время боев за луганский аэропорт в июле 2014 года.

Напомним, в Киеве СБУ задержала заказчицу убийства женщины. Заказчица хотела смерти администратора детского клуба из-за спора по недвижимости.

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Теги: СБУ, Луцк, Айдар
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Комментариев (13)
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Антибес    11.11.2019, 14:24
Оценка:  -4
Антибес
Московских граждан?Ну раз этот"вытиран" уверен что они московские,то судя по всему,это его соседи были...
WTF2wtf    11.11.2019, 14:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
Boxeogos,
шизоид-украинофоб из раши, как всегда скачет ...
Антибес    11.11.2019, 14:32
Оценка:  -4
Антибес
Виолетта,ну во-первых,кто такой Boxeogos?А во-вторых,когда тебе уже надоест голословно кудахтать с разных ников?)))))))))))
WTF2wtf    11.11.2019, 14:33
Оценка:  +2
WTF2wtf
Снов бабушка какая-то преследует, шизоид?
Нахyй пшло
asfd0    11.11.2019, 14:23
Оценка:  -4
asfd0
Ну кто ж не помнит "айдар", знаменитый карательный батальон из выродков, уголовников и прочего био-мусора. С местным населением они тогда повоевали, ни щадили ни стар ни млад.
WTF2wtf    11.11.2019, 14:28
Оценка:  +2
WTF2wtf
Само собой российские оккупанты не пр и делах ... они ж для тебя туристы на танках, мирно убивающие в чужой стране.
Нах тупой срач стандарной шавки оккупантов ...
WTF2wtf    11.11.2019, 14:33
Оценка:  +3
WTF2wtf
Российские "туристы" ведь так мирно сбивали самолеты над Донбассом, так мирно расстреливали украинских солдат ... всякие казачки ростовские и кадыровская братва так мирно грабили банки и предприятия, грабили местных и бывало просто прикапывали их ради тачек (((
WTF2wtf    11.11.2019, 13:58
Оценка:  +3
WTF2wtf
Оформляют действия российских оккупантов там как теракты?
Coюзник    11.11.2019, 14:15
Оценка:  +6
Coюзник
А как должно быть? В то время было АТО - антитеррористическая операция ... а все незаконные вооруженные формирования называли террористами ...
asfd0    11.11.2019, 14:15
Оценка:  -6
asfd0
Проблема только в том, что этих российских оккупантов там никто никогда не видел.
WTF2wtf    11.11.2019, 14:16
Оценка:  +3
WTF2wtf
Иди нах с путинскими высерами про танки из шахт и ихтамнетов
Coюзник    11.11.2019, 14:21
Оценка:  +5
Coюзник
Просто предыдущая власть не занималась документированием ... вооруженных формирований типа казаков, чеченцев и разного калибра добровольцев ...
WTF2wtf    11.11.2019, 14:19
Оценка:  +2
WTF2wtf
Свидетелями по
"кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України"
(создание террористической группы или террористической организации).
Хотя и называлась изначально вся операция АТО (анти-террористическая операция).
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