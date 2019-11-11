СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт

В СБУ говорят, что ветеранов хотят опросить в качестве свидетелей, а не подозреваемых.

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Народный депутат VIII созыва и бывший командир одной и рот батальона “Айдар“, воевавшего в АТО, Игорь Лапин вызван на допрос в СБУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта, - написал в соцсети ветеран АТО.

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Вскоре после этого пресс-служба управления СБУ в Волынской области прокомментировала вызов Лапина на допрос. Сообщается, что ветерана хотели опросить в рамках уголовного дела, открытого в 2014 году полицией Луганской области по статье о совершении теракта.

С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве. Все действия происходят исключительно в правовом поле с четким соблюдением требований законодательства, - говорится в сообщении.

После допроса Лапин опубликовал видео, в котором рассказал, о чем его допрашивали в СБУ. По его словам, речь шла о гибели российских граждан во время боев за луганский аэропорт в июле 2014 года.

Напомним, в Киеве СБУ задержала заказчицу убийства женщины. Заказчица хотела смерти администратора детского клуба из-за спора по недвижимости.

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