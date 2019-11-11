СБУ вызвала на допрос айдаровца из-за боев за луганский аэропорт
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Народный депутат VIII созыва и бывший командир одной и рот батальона “Айдар“, воевавшего в АТО, Игорь Лапин вызван на допрос в СБУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских граждан во время прорыва блокады Луганского аэропорта, - написал в соцсети ветеран АТО.
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Вскоре после этого пресс-служба управления СБУ в Волынской области прокомментировала вызов Лапина на допрос. Сообщается, что ветерана хотели опросить в рамках уголовного дела, открытого в 2014 году полицией Луганской области по статье о совершении теракта.
С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представители спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве. Все действия происходят исключительно в правовом поле с четким соблюдением требований законодательства, - говорится в сообщении.
После допроса Лапин опубликовал видео, в котором рассказал, о чем его допрашивали в СБУ. По его словам, речь шла о гибели российских граждан во время боев за луганский аэропорт в июле 2014 года.
Напомним, в Киеве СБУ задержала заказчицу убийства женщины. Заказчица хотела смерти администратора детского клуба из-за спора по недвижимости.
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шизоид-украинофоб из раши, как всегда скачет ...
Нахyй пшло
Нах тупой срач стандарной шавки оккупантов ...
"кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України"
(создание террористической группы или террористической организации).
Хотя и называлась изначально вся операция АТО (анти-террористическая операция).