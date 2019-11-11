Названа основная причина ДТП в Украине

Чаще всего аварии происходят из-за несоблюдения скоростного режима и опасного маневрирования.

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Превышение безопасной скорости движения – главная причина большинства дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Украине в этом году. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, выступая на Международном конгрессе по безопасности на транспорте, пишет УНН.

Говоря о наиболее частых причинах ДТП с пострадавшими, Билошицкий назвал следующие причины:

Это, прежде всего, превышение безопасной скорости движения. У нас это 34% всех ДТП с пострадавшими. Это нарушение правил маневрирования - более 22%, нарушение правил проезда перекрестков - почти 8,5%, несоблюдение безопасной дистанции - 7,5%, нарушение проезда на пешеходном переходе - 6%, и управление в состоянии опьянения - 5%, - рассказал он.

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По словам Билошицкого, если говорит о видах ДТП, то наиболее частыми были столкновения, наезды на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие, наезд на пешехода и съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

Напомним, во Львовской области в аварию попал школьный автобус. В больницу доставлено 10 детей.

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