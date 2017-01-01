“Ничего, держимся”: Жена Тищенко рассказала, как терпит молодую помощницу мужа

Алла Барановская рассказала детали.

Жена народного депутата Украины от “Слуги народа” Николая Тищенко Алла Барановская рассказала, как относится к молодой помощнице своего мужа, 22-летней модели Марьяне Михолап.

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Об этом женщина рассказала в комментарии Кате Осадчей для “Светской жизни”.

Алла Барановская заявила, что Мирьяна Михолап - ее подруга, к тому же она помолвленная. Именно по этой причине она молодую помощницу к супругу.

Марьяну я знала ранее, до этой кампании. Когда встал вопрос, нужна ли нам помощница, которая ему будет помогать, мы поняли, что она очень хорошо подходит на эту роль. Я женщина хитроватая, у меня все подружки вышли замуж. И Марьяна также обрученная девушка, у нее серьезные отношения. Ну что... Николаю всегда везет. Молодая жена, сейчас молодая красивая помощница. Ну ничего, держимся, - сказала Алла.

Кроме того, сам нардеп Тищенко прокомментировал недавний секс-скандал с участием его коллеги по фракции Богдана Яременко, который заказывал проститутку в сессионном зале.

Я вам открою тайну. Все говорят в парламенте, почему так недорого. Он подошел ко мне и говорит: "С такой маленькой зарплатой почему так мало", - сказал Тищенко.

Также нардеп прокомментировал инцидент с видео, на котором изображен Илья Кива за странным движением в области паха.

О нем вообще слагают легенды. В парламенте называют его Илья @чун, - сказал нардеп.

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Напомним, Тищенко через фирмы сестры выиграл госзакупок на 15 млн. Родная сестра народного депутата от “Слуги народа“ Николая Тищенко Юлия Тищенко фигурирует как учредитель или соучредитель компаний, которые выиграли государственных закупок на общую сумму около 15 млн грн.

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